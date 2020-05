Il direttivo di Castelvetrano Avvenire, in questo periodo di grande emergenza, ha deciso di effettuare una donazione in favore del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Un gesto che va nella direzione di manifestare sincera solidarietà a un’organizzazione locale che sta compiendo grandi sforzi per la salute della nostra comunità. Il gruppo politico ha consegnato, negli scorsi giorni, una cospicua somma di denaro e viveri per supportare l’azione dei volontari nei confronti della famiglie in difficoltà.

“Proprio nel momento in cui non arrivavano più donazioni – ha commentato il Presidente CRI, Giuseppe Cardinale – il movimento Castelvetrano Avvenire si è fatto avanti dandoci la possibilità di poter continuare ad aiutare le famiglie bisognose del nostro territorio. I nostri sforzi sarebbero vani senza le iniziative di solidarietà della società civile”