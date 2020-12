“Grande attesa per l’inaugurazione del 1° condominio a Palermo che accede al #Superbonus110. L’azienda A29, specializzata in energie rinnovabili e riqualificazione energetica si dice (insieme ad Impresa Edile Di Maggio) assolutamente grata e soddisfatta per l’ottenimento dell’incarico di un lavoro così ambizioso. In occasione della cerimonia, organizzata dalla Cna di Palermo, hanno partecipato il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, l’Assessore al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana On. Salvatore Cordaro, il Vice Presidente della Regione Siciliana On. Gaetano Armao, Filippo Glorioso e Piero Giglione Segretari della CNA Palermo, il Responsabile Unicredit per la Sicilia Occidentali Giuseppe Miroddi, il Presidente Banca Don Rizzo Sergio Amenta.