ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche una squadra di 4 operai del Libero Consorzio dei Comuni del Trapanese arriverà in supporto per gestire l’emergenza all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. È quanto ha assicurato il Commissario straordinario Raimondo Cerami all’onorevole regionale Nicolò Catania (FdI). Il deputato della provincia di Trapani ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò presso l’aeroporto trapanese che sta affrontando l’emergenza derivata dalla chiusura dello scalo Fontanarossa di Catania. Da quasi 25 voli giornalieri l’aeroporto di Trapani sta gestendo 100 voli al giorno.

«Nel sopralluogo col presidente Salvatore Ombra, io e l’assessore Aricò, che ringrazio per la sua presenza, abbiamo potuto verificare che la gestione sta avvenendo senza disordini e lamentele ma da Ombra abbiamo raccolto anche l’appello ad aiuti concreti, anche di personale – ha detto l’onorevole Catania – ecco perché subito ho chiamato il Commissario Cerami che da lunedì metterà a disposizione una squadra di 4 operai che, su indicazione del personale dell’aeroporto, potranno collaborare alla gestione delle centinaia di persone nell’area esterna dell’aerostazione, in ingresso e in uscita».

Durante il briefing in aeroporto (presente anche il consigliere comunale di Trapani Maurizio Miceli), il presidente Ombra ha evidenziato anche la criticità della mancata illuminazione della rotonda sulla provinciale dinnanzi l’ingresso in aeroporto e della bretella d’ingresso, attualmente ad alta densità di traffico visto le decine di pullman in ingresso e in uscita. «Il Commissario Cerami mi ha assicurato che già lunedì faranno l’affidamento urgente e diretto dei lavori, per consentire, in tempi rapidissimi, di ripristinare l’impianto di illuminazione». L’onorevole Catania ha avuto rassicurazioni anche dal Commissario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera di avere qualche medico in più per il punto soccorso dell’aeroporto, mentre il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha già dato il proprio contributo con una pattuglia di Polizia municipale per l’area esterna dell’aerostazione. E Catania aggiunge: «Raccolgo l’appello di Ombra e lo rilancio ai sindaci della provincia affinché possano collaborare con la società in questa fase difficile di gestione dell’emergenza, facendo ognuno la propria parte, mettendo a disposizione quello che si ha».

Durante l’incontro tra Ombra e gli onorevoli Aricò e Catania si è anche parlato di progettualità nuova necessaria per lo scalo trapanese. L’ultimo intervento di efficientamento risale al 2008. «Da parte del Governo regionale e del gruppo Fratelli d’Italia c’è la piena disponibilità a investire e migliorare l’aeroporto trapanese che consideriamo strategico per il turismo in Sicilia», hanno detto gli onorevoli Aricò e Catania.

AUTORE. Redazione