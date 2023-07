ASCOLTA L'ARTICOLO

Una tartaruga caretta-caretta si è spiaggiata sull’arenile di Tre Fontane, all’altezza della via Belgrado, sul lungomare ovest. Ad accorgersene sono stati alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia: le onde hanno spinto l’esemplare adulto di tartaruga sino al basso fondale. Sul carapace la tartaruga non presentava nessun segno da taglio. Del ritrovamento è stata avvertita la Guardia Costiera di Mazara del Vallo. La caretta-caretta è la tartaruga marina più comune del mare Mediterraneo. Da anni oramai questa specie è fortemente minacciata per l’accumulo sempre maggiore di plastica in mare. Alcuni esemplari, negli anni scorsi, hanno scelto proprio la costa fra Tre Fontane e Torretta Granitola per nidificare.

AUTORE. Redazione