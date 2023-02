ASCOLTA L'ARTICOLO

Martedì 14 febbraio, presso la Palestra- Auditorium, gli alunni delle classi quinte hanno partecipato alla presentazione del libro “Sulla soglia del filo spinato”, edito da Libridine, nato da un’idea e dal lavoro della scrittrice, prof.ssa Fabiana Cusumano, e del professor Fabio Gabrielli, filosofo, antropologo, professore universitario, ricercatore, docente della School of Management dell’Università LUM Campus di Milano e già Preside della Facoltà di Scienze Umane della Ludes University di Lugano.

“Ricordare è un dovere – dicono i due autori-. Il 27 gennaio non è solo il ricordo terribile dell’orrore della Shoah; il nostro lavoro vuole scuotere le coscienze sullo strazio di ciò che sta accadendo ancora una volta oggi, nel 2023. Un altro olocausto, quello dei bambini russi e ucraini. Perché l’uomo non impara purtroppo. Ripete lo stesso copione, sempre”.

Raccontare storie è specifico dell’umano, dice durante il suo intervento Fabiana Cusumano: anche quando sono immaginarie, riportano sempre l’umana esperienza. Non ci sono pretese moraleggianti, discorsi edificanti, ideologie salvacoscienza della memoria, c’è semplicemente una storia. La possibilità di raccontare una storia, non di rado preclusa a tanti, è già molto, forse tutto.

Sulla forza immaginifica delle fiabe e sul loro profondo messaggio ha centrato il suo intervento, in videoconferenza, Fabio Gabrielli, che ha coinvolto emotivamente gli alunni attraverso il valore del racconto quale metafora della vita.

Durante l’incontro gli alunni sono intervenuti, interagendo con gli autori e dimostrando una grande sensibilità verso la tematica, emersa anche attraverso la produzione di lavori, quali video, cartelloni, poesie, disegni, realizzati alla conclusione di percorsi didattici e di approfondimento sui testi “ Il gelataio Tirelli” e il “Diario di Anna Frank”.

La Dirigente Scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, ribadisce che l’iniziativa si inserisce in una più ampia idea progettuale di promozione e potenziamento della lettura attraverso una didattica coinvolgente in grado di incuriosire ed affascinare gli alunni creando motivazione positiva. Avvicinare alla lettura tramite l’incontro con gli autori– dice – lascia sempre il ricordo di una giornata speciale e facilita moltissimo la diffusione dell’entusiasmo verso la lettura, sentita come un valore aggiunto al nostro percorso quotidiano e non come momento fine a se stesso. Questi momenti puntano a far si che gli alunni stabiliscano con i libri un legame indistruttibile, dato che proprio i libri, più di ogni altra cosa, sono in grado di soddisfare le loro esigenze di crescita. Il libro e l’incontro, poi, rappresentano la pista di decollo per percorsi originali, nei quali trovano spazio le molteplici emozioni suscitate dalla lettura, le curiosità, le fantasie, i pensieri e le riflessioni di tutti gli alunni.

AUTORE. Redazione