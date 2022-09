Ci saranno anche Antonella Ruggiero e i Musicanti alla 25a edizione del “Cous cous fest”, il festival internazionale dell’integrazione culturale in programma a San Vito Lo Capo da venerdì 16 a domenica 25 settembre. La Ruggiero e il gruppo marsalese dei “Musicanti” si esibiranno domenica 18, in sostituzione di Paola Turci che, per problemi di salute, non potrà salire sul palco a San Vito Lo Capo.