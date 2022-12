ASCOLTA L'ARTICOLO

L’offerta di informazione del nostro giornale si arricchisce della collaborazione di monsignor Domenico Mogavero, da poco più di tre mesi Vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo. E col contributo di monsignor Mogavero CastelvetranoSelinunte.it inaugura una propria sezione podcast che sarà ricca di novità, spunti e dibattiti. Una finestra in più per informare il territorio, con la possibilità dell’ascolto in qualsiasi istante della giornata, mentre si sta facendo qualcos’altro. Il Vescovo emerito inaugura questa sezione proprio con la prima puntata di “Fermati e ascolta”, una rubrica settimanale in uscita ogni sabato alle ore 12. «Questa rubrica non sarà un’esibizione cattedratica confessionale, ma l’offerta di spunti per un confronto libero e aperto con gli interlocutori», ha detto Mogavero.

Abbiamo scelto, dunque, questo nuovo strumento di comunicazione per il nostro giornale. Siamo convinti che oramai il podcast è una realtà concreta del panorama comunicativo mondiale, riproducibile praticamente su tutti i dispositivi smartphone, tablet e laptop. «Attraverso i podcast (che in Europa fanno registrare un trend in aumento nell’utilizzo) vogliamo dar voce a esperti e professionisti anche per gli approfondimenti delle notizie – spiega il direttore di CastelvetranoSelinunte.it, Max Firreri – affrontando anche discussioni significative».

AUTORE. Redazione