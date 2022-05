Un drone che racconta le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, sorvolando in lungo e in largo l’Italia per poi planare all’interno del Pala Olimpico di Torino. E’ stata la sorpresa dell’Eurovision Song Contest 2022 che si svolge in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin nell’edizione 2021.

Per questa edizione speciale, la prima in Italia dal 1991, tra i luoghi simbolo del Paese c’era anche il Parco Archeologico di Selinunte. Le immagini della suggestivo sito sono state trasmesse prima dell’esibizione della cantante Amanda Georgiadi Tenfjord che partecipa al contest in rappresentanza della Grecia. Una vetrina importante per il nostro territorio. In questa 66esima edizione dell’ESC, sono 35 gli Stati che si sfidano nelle due semifinali del 10 e 12 maggio e 5 quelli che accedono di diritto alla sfida decisiva del 14. A contendersi il titolo saranno, infatti, i 20 promossi dalle eliminatorie e i cosiddetti “big 5”, ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.

