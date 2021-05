E’ andato in onda sabato 1 maggio un bellissimo servizio realizzato dalla redazione Mediaset a Selinunte. Le suggestive immagini del Parco Archeologico sono state raccontate dal direttore, l’architetto Bernardo Agrò e dall’inviata Daniela Sardella, figlia del noto conduttore Luca Sardella, durante l’appuntamento settimanale con “Sempre Verde”. Ogni settimana, il programma racconta suggestivi luoghi del nostro Paese per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari.

Credits Video. Mediaset | Sempre Verde

Clicca qui per rivedere l’intera puntata