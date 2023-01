Si è svolto la scorsa domenica, 15 gennaio, l’Open Day dell’IPSEOA “Virgilio Titone” di Castelvetrano. L’Istituto Alberghiero ha aperto le proprie porte per accogliere gli aspiranti iscritti del prossimo anno scolastico e le famiglie desiderose di conoscere, dall’interno, la sua storia e le sue attività. Anche per questa edizione l’Open Day si è rivelata un’ottima occasione per osservare e scoprire le strutture e le caratteristiche dell’offerta formativa dell’istituto.

Durante il pomeriggio di domenica 15 gennaio, infatti, gli studenti e le famiglie che li hanno accompagnati hanno avuto la possibilità di visitare i locali scolastici, curiosare tra i laboratori e assistere a dimostrazioni pratiche e simulazioni di attività di cucina, sala e accoglienza. Una vera e propria visita guidata resa possibile dal grande lavoro portato avanti da studenti e docenti dell’Alberghiero di Castelvetrano, che ogni anno con passione, impegno e dedizione accolgono gli studenti delle terze medie e le loro famiglie, offrendo loro una visione panoramica di tutto ciò che un’istituto professionalizzante come il “Virgilio Titone” può offrire ai giovani studenti di oggi, professionisti di domani.