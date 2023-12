La Casa di Cura “Vittoria” di Castelvetrano ha ospitato il secondo appuntamento annuale delle Giornate Ematologiche Selinuntine. Un’occasione straordinaria che ha visto riuniti esperti e clinici nella suggestiva Sala Convegni “Vito Li Causi”. I responsabili scientifici, il Prof. Francesco Di Raimondo e il Dott. Vincenzo Leone, hanno reso omaggio alla Dr.ssa Valentina Li Causi, consegnandole una targa in riconoscimento del suo impegno. La giornata è stata un trionfo di conoscenza e collaborazione, unendo gli sforzi di professionisti dedicati all’avanzamento della ricerca ematologica.

Il congresso ha posto l’attenzione sulle costanti novità che la ricerca ematologica offre, aprendo nuove opportunità di cura e migliorando gli outcome per pazienti affetti da patologie oncoematologiche e non. La Dr.ssa Li Causi ha sottolineato l’importanza di portare avanti questo dialogo scientifico nella Sicilia occidentale, gettando le basi per una collaborazione efficace tra ospedale e territorio.

Il focus sulle novità gestionali e terapeutiche delle patologie emato-oncologiche rappresenta un passo cruciale verso la realizzazione di diagnosi precoci e la gestione ottimale dei pazienti. Le Giornate Ematologiche Selinuntine si confermano quindi un momento imprescindibile per l’innovazione e la collaborazione, unendo le forze per un futuro più luminoso nel campo della salute ematologica.

All’evento congressuale hanno partecipato attivamente tutte le ematologie della Sicilia, fornendo un pregevole contributo all’evento grazie alle relazioni dei maggiori esperti ematologi siciliani sulle novità in campo ematologico. Un focus di particolare interesse è stato anche dedicato al problema della interazione tra “cardiologo ed ematologo” e alle patologie ematologiche rare. La presenza di tutte le ematologie siciliane alle Giornate Ematologiche Selinuntine è stato un indubbio segno dell’esistenza di una valida Rete Ematologica Siciliana che dialoga e lavora per migliorare l’assistenza e la cura ematologica nell’interesse dei pazienti.

AUTORE. Giacomo Moceri