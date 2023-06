Successo dopo successo anche per la coppia di giovanissimi ballerini formata da Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano: 2° posto per loro, aggiudicandosi il titolo di vice campioni nazionali e ottenendo il passaggio nella classe “AS Internazionale”. I piccoli sono riusciti a concludere la stagione al primo posto in classifica ranking nazionale Cids, in un campionato a punteggio svolto in 14 gare durante tutta la stagione. Un altro successo è arrivato per la coppia formata da Angelo Stagno e Asia Mezzapelle. La coppia ha sfiorato la finale nella categoria under 21 classe internazionale concludendo al 7º posto su ben 25 coppie e al 22º posto su 78 coppie nella categoria Open internazionale.