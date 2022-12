ASCOLTA L'ARTICOLO

La RIANATA DEL SARDUZZA FEST riscuote successo tra i commensali che hanno partecipato domenica 11 dicembre allo show cooking che si è tenuto nell’ambito del BLUE SEA LAND 2022. Gianvito Barresi, giovane panificatore dell’ononimo panificio ha realizzato un connubio tra la miscela per pane nero di Castelvetrano e la Sarduzza di Selinunte che chiude il piatto tuffandosi fritta in mezzo alla rianata, per la preparazione è stato usato l’olio dell’Azienda Agricola Genna “L’oro Verde del Belice”

Il Cooking è stato coordinato dal pilastro del Sarduzza Fest lo chef Giuseppe Giuffrè con la presenza di Lina Stabile. L’area cooking con tutti i posti occupati ha permesso ai commensali di degustare la Rianata che è stata accompagnata da un Vino Grillo Bianco offerto dalla Tenuta dei Marchesi di Rampingallo . per la preparazione della rianata è stato usato l’olio dell’Azienda Agricola Genna “L’oro Verde del Belice”

