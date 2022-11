ASCOLTA L'ARTICOLO

Secondo i dati del report “I numeri del cancro in Italia 2021” il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. In Italia sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile nel 2020 e nel 2021 sono stati stimati 12.500 decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell’88%. Ecco che sottoporsi ai controlli al seno in assenza di sintomi diventa molto importante ai fini della prevenzione.

Tra pochi giorni si chiuderà il mese di ottobre e si concluderà anche la campagna “Ottobre Rosa“, dedicata per l’appunto alla prevenzione e alla lotta ai tumori al seno. La Casa di Cura Vittoria di Castelvetrano ha aderito alla campagna, offrendo una mammografia gratuita a tutte le pazienti che si sono sottoposte ad una visita di controllo con la dottoressa Carmela Amato, chirurgo senologo presso il noto Ambulatorio Polispecialistico in Viale dei Templi. Visto il grande successo riscontrato ad ottobre e l’ottima risposta ricevuta dalle pazienti, l’iniziativa è stata estesa fino al 31 dicembre 2022. Prenotando una visita di controllo sarà possibile, quindi, usufruire gratuitamente di una mammografia. Info e prenotazioni: 0924.81075

AUTORE. Giacomo Moceri