ASCOLTA L'ARTICOLO

Oltre gli applausi il «grazie». Per i maturandi del Liceo scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano ieri è stato l’ultimo giorno di replica per “Cinderella”, il musical che doveva andare in scena al teatro Selinus e, invece, è stato messa in scena presso il cineteatro Rivoli di Mazara del Vallo. Il dirigente scolastico Tania Barresi due giorni fa, quando gli studenti hanno dovuto rinunciare al Selinus, era rimasta in silenzio, seppur qualcosa avrebbe voluto dirla. Ma ha aspettato che tutto fosse finito per esprimere il proprio pensiero. E ieri, puntuale, è arrivato. «Per i miei studenti sono stati questi ultimi, giorni molto convulsi ricchi di tensioni, paure, emozioni, ansie e disillusioni. Già, disillusioni a cui i miei ragazzi sono stati purtroppo sottoposti non per volontà loro. Tuttavia, la determinazione, la tenacia e l’entusiasmo che hanno rivelato nel gestire le criticità che di ora in ora si sono presentate, hanno dimostrato quanto gli studenti abbiano fatto propri i valori, le competenze e le capacità che la scuola in questi anni ha trasmesso».

Un «grazie» detto a gran voce quello della preside, pronta a ribadire come «questa esperienza ha dimostrato come i nostri ragazzi a scuola non hanno acquisito soltanto conoscenze, ma anche quelle competenze che permettono loro di orientarsi anche nelle difficoltà che la vita ci pone davanti quotidianamente». E poi il plauso agli interpreti del musical: «Eccezionali». L’invito di Tania Barresi è quella di creare le condizioni, ognuno per il suo ruolo, per dare ai giovani un futuro sereno: «sciocchi rancori, egoismi distruttivi, vendette personali e pericolose piccole invidie cedano il passo a una proficua collaborazione».

AUTORE. Redazione