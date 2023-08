ASCOLTA L'ARTICOLO

Successo di pubblico per la 14esima edizione del Carnevale estivo a Torretta Granitola. Tantissime persone, ieri sera, hanno infatti letteralmente invaso la borgata marinara, riempiendo piazze, strade e locali e coinvolgendo tutti in un’atmosfera di grande festa. La manifestazione è stata promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione con il patrocinio della Regione Sicilia e con la collaborazione della Pro Loco Costa di Cusa e dell’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze. Sponsor ufficiale anche di questa edizione, per il secondo anno consecutivo, è stata l’impresa “Energia Italia srl” di Giambattista Quinci, leader in Italia e in Europa di energie rinnovabili con sede a Campobello.

La parata ha visto in testa il sindaco Castiglione, l’assessore comunale allo Spettacolo Gianvito Greco e Nino Centonze al cui seguito hanno sfilato diversi gruppi mascherati accompagnati da bande musicali in un vero e proprio tripudio di allegria e di colori.

Special guest della serata, sono stati, invece, i dj Alex, Ludj e Massimino X One, che durante tutta la manifestazione hanno fatto ballare la piazza con le hit del momento.

«Siamo davvero soddisfatti – dichiarano il Sindaco e l’assessore Greco – della risposta del pubblico, che ha nuovamente decretato il successo di questa manifestazione a cui ci sentiamo profondamente legati. Nel ringraziare, in modo particolare, l’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze per il valido apporto che ha dato per la riuscita della manifestazione, ribadiamo anche il nostro ringraziamento all’impresa Energia Italia, che ha nuovamente sponsorizzato l’evento, dimostrando in maniera concreta e consistente di credere nelle potenzialità del nostro territorio e di voler contribuire alla sua crescita sociale e culturale, in un momento particolarmente delicato e complesso per il nostro Comune per via delle note difficoltà finanziarie».

AUTORE. Redazione