Per gli atleti dell’Asd “Marino Team”, capitanati dal maestro Vito Marino è arrivato il successo ai Campionati regionali di kick-boxing che si sono svolti a Catania lo scorso weekend. Dopo un lungo periodo di stop alle gare, i giovani atleti di Castelvetrano si sono aggiudicati un posto sul podio e l’accesso al “Criterium”, competizione che li vedrà in gara a Jesolo il prossimo mese per aggiudicarsi l’accesso agli assoluti d’Italia e così raggiungere l’ambito sogno di vestire la maglia azzurra. «I ragazzi hanno mostrato impegno nonostante le mille difficoltà del periodo – ha detto il maestro Vito Marino – sono fiero dei risultati raggiunti e continueremo ad allenarci per essere sempre all’altezza delle future sfide che ci aspettano».

Ecco gli atleti che sono qualificati per il “Criterium” di Jesolo:

Alopari Roberta -63kg Old Cadett

Giada Basiricò -32kg Yan Cadett

Calandrino Francesco -57 kg Senior

Bona Agostino -52 Old Cadett

Marino cesare +94 kg

Basiricò Giovanni -94kg

Emanuele Cangemi -69kg Light Contact s

AUTORE. Gerardo Cardellicchio