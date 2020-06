E’ già disponibile sul Prime Video il film “Ninna Nanna” per la regia di Dario Germani e Enzo Russo. Grazie al servizio di video on demand offerto da Amazon.com, sarà possibile vedere direttamente in streaming il firm girato durante l’estate del 2016 proprio nel nostro territorio: a Gibellina, presso il Parco Archeologico di Selinunte, presso l’Ospedale di Castelvetrano e sul litorale di Tre Fontane.

Attori principali sono Fabrizio Ferracane e Francesca Inaudi, nel cast anche Nino Frassica nei panni dello zio del personaggio interpretato dall’attore castelvetranese.

Hanno preso parte alle riprese anche altri due castelvetranesi, il piccolo Flavio di pochi mesi ed Eva Lipari che oltre essere coinvolta come assistente di produzione è presente in una scena del film che narra di Anita, una talentuosa enologa che cura ogni acino d’uva come un figlio. Una giovane donna, amata e innamorata, pronta a divenire mamma. Almeno così crede.

Come qualunque donna incinta, che una volta partorito, è convinta d’aver passato il peggio e di essere pronta a vivere la nuova veste di madre con gioia. Gioia, come il nome di sua figlia. Ma solo il nome. Perché nella vita serena ed equilibrata di Anita, fin dal primo momento della nascita della piccola, qualcosa s’incrina.

Il film vede alla produzione esecutiva Tonino Abballe. Nel cast troviamo anche Massimiliano Buzzanca , Salvatore Misticone , Guia Jelo , Luca Lionello , Maria Rosaria Omaggio.

Ecco il trailer ufficiale