È polemica tra le forze d’opposizione e l’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara sulla mancata costituzione di parte civile nel processo a 4 ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di Campobello di Mazara. Il processo inizierà l’8 febbraio. I consiglieri Giuseppe Fazzuni, Tommaso di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro e Carla Prinzivalli accusano il primo cittadino Giuseppe Castiglione di non essersi costituito parte civile nonostante proprio il primo cittadino aveva annunciato alla stampa di «aver dato mandato all’avvocatura comunale di costituirsi parte civile». I consiglieri accusano anche l’associazione “Cotulevi” (ha un protocollo d’intesa col Comune per la gestione del centro “Diana”), il Cif, l’associazione “Gandhi” e la Fidapa. Quest’ultima è stata l’unica a replicare per bocca della presidente Caterina Giorgi: «Siamo solo un movimento e non abbiamo personalità giuridica che ci consente la costituzione di parte civile nel procedimento. Quindi, sarebbe bastato che i consiglieri chiedessero prima di incappare in questo grossolano errore».