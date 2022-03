ASCOLTA L'ARTICOLO

Tre condanne e un’assoluzione. Per il caso di stupro di gruppo avvenuto lo scorso anno a Tre Fontane avvenuto ai danni di una ragazza, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Marsala Annalisa Amato ha condannato i cugini Francesco ed Eros Biondo a 6 anni di reclusione ciascuno (difesi da Luisa Calamia e Massimo Mattozzi). Condanna anche per Giuseppe Titone (difeso da Giuseppe Pantaleo): 5 anni e 4 mesi. Per tutti tre i condannati il giudice ha applicato alcune misure di sicurezza, oltre la condanna al pagamento delle spese e risarcimento di 50 mila alla persona offesa. Assoluzione, invece, per Dario Caltagirone (difeso da Davide Brillo).

Il pubblico ministero Marina Filingeri aveva chiesto 6 anni e 4 mesi sia per Francesco che per il cugino Eros Biondo, di 24 e 23 anni e poi 5 anni e 4 mesi per Giuseppe Titone, 20 anni, e 3 anni, 6 mesi e 20 giorni per Dario Caltagirone, 21 anni. I 4 giovani vennero arrestati a fine aprile 2021 dai carabinieri di Campobello di Mazara dopo che la ragazza aveva denunciato tutto. Nel procedimento è finito anche un minorenne, indagato a piede libero e per il quale sta procedendo il Tribunale dei minorenni di Palermo.

AUTORE. Redazione