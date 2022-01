Sarà processato col rito abbreviato anche il giovane Dario Caltagirone, 21 anni, di Campobello di Mazara, nell’ambito del procedimento che vede imputati 4 ragazzi di Campobello per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 18 anni. Il suo legale Davide Brillo, davanti al gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato, ha chiesto un abbreviato “condizionato” a una testimonianza, ma il gup ha detto di no. Rito abbreviato, dunque, sia per Caltagirone ma anche per Eros Biondo, 23 anni, e il cugino Francesco Biondo, 24 anni, di Marsala, e il campobellese Giuseppe Titone, di 20. La prossima udienza si celebrerà il 10 febbraio prossimo.