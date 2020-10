Studio di commercialisti e consulenti del lavoro con alta esperienza professionale, specializzato in una vasta gamma di servizi per le aziende avente sede in Castelvetrano ricerca un praticante commercialista da inserire tramite percorso di praticantato, finalizzato al superamento dell’esame da Dottore Commercialista.

In particolare la risorsa supporterà il proprio referente nei processi di contabilità, predisposizione delle dichiarazioni fiscali e di bilancio ed attività giuslavoristica.

Requisiti minimi sono la laurea triennale o magistrale in Economia, Si richiedono altresì buone capacità relazionali, buona volontà e voglia di apprendere.

L’inquadramento sarà da praticante commercialista ed è previsto un rimborso spese.

Orario lun-ven 9.00-13.30.

Inviare CV via email al seguente indirizzo email: commercialisti.lavoro@gmail.com