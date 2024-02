Prestigiosi risultati e riconoscimenti nazionali per l’IPSEOA “V.Titone” di Castelvetrano ai Campionati della Cucina Italiana 2024 che si sono svolti alla Fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio 2024 nel contesto dell’evento “Beer&Food Attraction”. Organizzati ogni anno dalla Federazione Italiana Cuochi, di cui le nuove leve e i professionisti sono espressione principale del settore ristorativo-alberghiero, i Campionati hanno visto tra i grandi protagonisti anche gli studenti dell’IPSEOA Titone che si sono distinti per grande professionalità e determinazione, competenze riconosciute anche dalle Giurie Internazionali delle varie categorie in gara.

Il campionato ha visto la presenza del ministro della disabilità Alessandra Locatelli che, insieme all’ alunno Giuseppe Ferranti dell’Istituto Alberghiero di Castelvetrano, ha tagliato il nastro per l’inaugurazione dei campionati della cucina italiana.

L’IPSEOA Titone ha ottenuto grandi riconoscimenti nei vari settori della competizione, riuscendo ad aggiudicarsi ben tre medaglie di bronzo.

Gli studenti Giuseppe Ferranti e Alexsandro Apetroae insieme al prof. Giuseppe Caruso hanno vinto la Medaglia di bronzo al Contest “Ragazzi Speciali”. Il secondo bronzo è stato conquistato dagli studenti Giuseppe Ottoveggio e Damiano Benenati guidati dal prof. Salvatore La Bella per la categoria “Street Food”. Infine il terzo bronzo se lo sono aggiudicati l’alunno Alessandro Ranauro e il prof. Giuseppe Caruso nella prova più temuta quella della “Mistery box”.

In rappresentanza dell’Istituto hanno accompagnato gli alunni il vicepreside Benedetto Romeo e la referente inclusione professoressa Josè Di Pasquale.

Sono molto emozionata ed orgogliosa per il risultato strepitoso raggiunto dal nostro istituto, afferma il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosanna Conciauro, questo ci spinge a potenziare il nostro intervento sull’inclusione con progetti ad ampio respiro come questi contest e molto altro che abbiamo in programma. I successi ottenuti confermano l’IPSEOA V.Titone di Castelvetrano come una scuola di eccellenza che prepara gli allievi al mondo della gastronomia di alto livello, senza trascurare il valore dell’inclusività. Un plauso va agli insegnanti, vera colonna portante della scuola, che con la loro professionalità e le loro grandi qualità umane riescono a raggiungere risultati riconosciuti da tutti.

AUTORE. Redazione