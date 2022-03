ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli studenti del Liceo Gentile protagonisti di un percorso di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) con l’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane. Quali sono le professioni che ruotano intorno al mondo del cinema? Come avviene un provino? E in che modo si passa dalla scrittura di un soggetto alla sceneggiatura di un film? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali Fabrizio Ferracane ha risposto durante un ciclo di incontri che ha svolto insieme agli studenti delle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane Giovanni Gentile di Castelvetrano. Durante il percorso, i ragazzi hanno potuto approfondire le proprie conoscenze sul cinema e riflettere sulle tante possibilità lavorative che la settima arte offre a chi sia appassionato non solo di recitazione ma anche di scrittura, musica, fotografia, moda e tanto altro ancora.

Sotto la guida esperta di Fabrizio Ferracane, gli studenti hanno inoltre sperimentato di persona alcune tecniche di improvvisazione e toccato con mano cosa significhi studiare un personaggio e immedesimarvisi fino a renderlo credibile. Il progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con Salvatore Vaccarino, proprietario del Cine-teatro Marconi di Castelvetrano, che ha organizzato in esclusiva per gli studenti del Liceo Gentile due proiezioni pomeridiane degli ultimi film ai quali Fabrizio Ferracane ha preso parte: Leonora addio di Paolo Taviani (2022) e Una femmina di Francesco Costabile (2022).

La visione dei film al cinema è stata seguita da momenti di dibattito che hanno dato agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’attore protagonista, presente alle proiezioni, e di elaborare intense riflessioni sui temi proposti, guidati dai propri docenti. Il progetto si concluderà oggi con un incontro in cui Salvatore Vaccarino parlerà dell’evoluzione delle tecniche di proiezione e dei profili professionali legati alla promozione e alla distribuzione cinematografica.

Marianna Ingrassia

AUTORE. Redazione