Da qualche giorno è giunta la comunicazione ufficiale che alcuni studenti dell’I.S.S.I.T.P. G.B. Ferrigno- V. Accardi di Castelvetrano si sono classificati tra i primi dieci finalisti del concorso nazionale MIUR-EIPASS “AI for youth” e quindi parteciperanno a pieno titolo alla finalissima che si terrà nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2023 a Biella presso l’IIS Gae Aulenti che si occupa della gestione del concorso.

Per le classi 3^A SIA, 4^A SIA, 3^C SIA, 4^B SIA è una grandissima soddisfazione e i due alunni, Giancosimo Saraò ed Emma Di Prima che sono stati scelti per rappresentare l’istituto, parteciperanno ad un hackathon, cioè ad un evento in cui si fa squadra per lavorare in vista della realizzazione di un progetto informatico e di soluzioni innovative.

L’attività mette in campo il complesso delle competenze informatiche, più o meno specializzate, in relazione alla natura degli obiettivi dell’evento e anche la capacità di resistenza, considerato il contesto di full immersion dei partecipanti alla gara in tutte le fasi della loro attività di ideazione e progettazione. I ragazzi del Ferrigno-Accardi sono dunque chiamati al lavoro di squadra ed all’incontro con altri studenti, con altri talenti con i quali misurarsi sempre nell’ottica della crescita e del vicendevole arricchimento in termini di conoscenze e competenze. La prof.ssa Maria Vincenza Lalicata, in qualità di tutor del progetto, e i professori Crimi Antonino e Ingrassia Carlo stanno preparando con entusiasmo la squadra della nostra scuola per consentire ai due compagni di affrontare al meglio la finalissima.

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Caterina Buffa ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dagli allievi finalisti e per l’impegno con cui stanno partecipando a questa importante opportunità di formazione.

L’adesione all’iniziativa “AI for youth” rappresenta altresì una valida risorsa per incrementare la già ricca offerta formativa dell’Istituto che da anni propone percorsi di robotica e approfondimenti sull’Intelligenza Artificiale per comprendere in che modo si possano realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare e riprodurre la capacità e il comportamento della mente umana.

Frequentatissimi e partecipati sono così i nostri progetti pomeridiani di robotica che propongono attività di programmazione applicata ai robot lego mindstorm EV3, ai Micro:bit XGO pet robot dog, al robot umanoide NAO ma anche all’intelligenza artificiale con riconoscimento da parte di computer e robot di forme, visi ed oggetti e con capacità di lettura di un testo grazie all’utilizzo della piattaforma ARC Synthiam.

