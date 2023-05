ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli alunni dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano sono stati premiati nell’aula del Senato della Repubblica nell’ambito del concorso “Testimoni dei diritti” che era rivolto alle classi prime e seconde delle Scuole secondarie di I° grado. A palazzo Madama hanno ricevuto il premio gli alunni della seconda A. Il progetto che hanno presentato è stato “Navigare in rete senza naufragare”: dopo avere analizzato gli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani, gli alunni si sono concentrati sull’art. 12 secondo cui: «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni». Gli alunni hanno seguito l’evoluzione del concetto di privacy dalle origini all’era digitale; dalle riflessioni emerse è nato il desiderio di fare qualcosa per rendere la rete un luogo sicuro per le nuove generazioni.

A coordinare il lavoro è stata la docente Ginetta Risalvato e con gli alunni si sono congratulati la dirigente scolastica Vania Stallone e la vice Daria Calderone.

AUTORE. Redazione