Per il dipartimento di lingue dell’Istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano si è conclusa oggi in Portogallo la mobilità “Erasmus +”. Studenti, docenti e la dirigente scolastica Vania Stallone hanno raggiunto Lisbona la scorsa domenica. Si tratta della mobilità C3 che va a chiudere il progetto avviato dalla docente Barbara Vivona e che ha visto coinvolto il dipartimento coordinato da Piera Passerini e con Anna Chiara Ragolia. Della delegazione hanno parte gli alunni Chiara Concadoro, Vita Lima e Michele Vaccara, accompagnati dalle docenti Lucia Daidone e Anna Chiara Ragolia.

Tra i luoghi che la delegazione ha visitato: Sintra (Palácio da Pena and Gardens), Guincho and Cascais, Lisbona, Peniche, il borgo medievale di Óbidos, Cartaxo. Per la delegazione tanta gioia e il desiderio di conoscere posti nuovi, socializzando con le comunità locali e potenziando lo studio della lingua (finalità principale del progetto “Erasmus +”.