Torneranno a teatro il prossimo dicembre gli alunni di Castelvetrano che hanno raggiunto un’ottima media come voto e ai quali il Comune ha esteso l’invito di assistere gratuitamente agli spettacoli al teatro Selinus. La “prima” dell’iniziativa organizzata per la messa in scena della “Tosca” è riuscita: in 50 tra studenti e docenti hanno assistito entusiasti allo spettacolo su invito del sindaco Enzo Alfano.

«È stato un esperimento riuscito – ha detto Bia Cusumano, consulente per le politiche scolastiche e giovanili del sindaco – e siamo pronti a invitare in teatro altri studenti. Indirettamente la sollecitazione che facciamo ai giovani è quella di studiare». Per far assistere gratuitamente gli studenti agli altri spettacoli il Comune ha già informato “Ars Nova” che organizza la rassegna “Selinus all’Opera”

AUTORE. Redazione