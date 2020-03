Molte attività si fermano ai tempi di Coronavirus. L’Italia si ferma ma non si arrende. Sono tantissimi i marchi di moda italiani e i grandi gruppi del lusso che in questi giorni si stanno mobilitando per fermare l’emergenza Coronavirus e per supportare la ricerca e l’attività di ospedali e Protezione Civile.

Il gruppo Armani donerà 1 milione e 250mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma. Chiara Ferragni e Fedez hanno donato 100.000€ per il San Raffaele di Milano e lanciato una raccolta fondi online.

Sulla scia di queste iniziative in supporto alle strutture che in prima linea stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus arriva anche quella di Fabio Basone, studente di Medicina e Chirurgia che tramite la piattaforma Gofundme ha lanciato una raccolta fonti per il “Vittorio Emanuele II”

“A seguito dell’attuale emergenza sanitaria in corso per il COVID-19, sarebbe opportuno sostenere il nostro nosocomio castelvetranese Vittorio Emanuele II – scrive il giovane – E’ per questo che chiedo il vostro aiuto e supporto. Destiniamo in particolare, i fondi della raccolta al reparto di Terapia Intensiva. Il nostro ospedale assiste l’intera Valle del Belice con i suoi 100000 abitanti”

