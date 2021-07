Da sabato 24 luglio non si hanno più notizie di un ragazzo di Marsala, Francesco Pantaleo, 22 anni, universitario che vive a Pisa. Nell’appartamento che condivide con altri studenti ha lasciato il suo computer, il cellulare acceso, i documenti e gli occhiali da vista. A lanciare l’allarme, è stato il padre, Tonino Pantaleo, sul suo profilo Facebook. “Aiutatemi a trovare mio figlio” scrive il genitore, pubblicando anche due foto e chiedendo di essere contattato da chi eventualmente l’avesse visto in questi ultimi giorni. Della scomparsa sono state avvisate le forze dell’ordine. Francesco Pantaleo è alto circa un metro e 80 centimetri, ha capelli castani e porta occhiali da vista. Si è trasferito in toscana nell’autunno del 2017 per frequentare l’Università, dopo avere conseguito la maturità al liceo scientifico “Ruggieri” di Marsala.