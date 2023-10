Il castelvetranese Fausto Agate, studente di medicina al terzo anno dell’università degli studi Milano Bicocca (Unimib) e appassionato di vela, questo weekend ha partecipato al trofeo Grimaldi. Il trofeo Grimaldi a Sanremo è una delle regate più emozionanti del Mediterraneo e si è svolto tra il 28 ed il 29 ottobre 2023

Una classica regata d’autunno giunta alla ottava edizione ed unisce Sanremo e Montecarlo.

Il mare d’autunno mette alla prova le imbarcazioni e l’esperienza degli skipper e le emozioni sul percorso costiero Sanremo, Ventimiglia, Montecarlo non mancano. L’evento organizzato da Yacht Club Monaco in collaborazione con Cala del Forte Yacht Club, vede partenza e arrivo nella Città dei Fiori, Sanremo. A causa delle avverse condizioni metereologiche il comitato di regata ha deciso di annullare la tappa su Ventimiglia e le imbarcazioni hanno fatto rotta direttamente su Montecarlo dove sono arrivati la sera di sabato 28 e sono stati ospitati dallo yacht club Montecarlo e qui le imbarcazioni e i loro equipaggi hanno trascorso la notte. Ieri, domenica 29 si è svolta la seconda tappa della regata: Montecarlo Sanremo e la relativa cerimonia di premiazione. Fausto Agate, assieme ad altri sette studenti della stessa età, hanno noleggiato una barca appositamente per l’evento e dopo averla armata ed essersi esercitati nella giornata di venerdì sabato si sono presentati al cancello di partenza riuscendo a conquistare il terzo posto di categoria in tempo compensato. Alla regata ha partecipato anche Tuiga, la barca del principe di Monaco.

