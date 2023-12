Un successo strepitoso, due ore di intense emozioni si sono respirate stamani nella hall dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Il nosocomio di Castelvetrano ha aperto le porte per lo spettacolo “Natale in ospedale” organizzato dal Tribunale per i diritti del malato e dalla ProLoco Triscina-Selinunte. Molti cittadini hanno accolto l’invito ed hanno condiviso la mattinata con le associazioni, i pazienti e gli artisti. Tutti i pazienti hanno apprezzato l’ intero spettacolo, alcuni presenti nella hall, tutti gli altri nelle loro stanze di degenza.

Le associazioni Avo e Perla Imperiale, hanno offerto supporto agli organizzatori, insieme con grande spirito di collaborazione hanno portato tutti un risultato grandioso. Insieme a tutti gli artisti presenti che con grande generosità si sono presentati stamane in ospedale per tenere compagnia ai pazienti. Lo spettacolo è stato presentato dall’ attrice e regista Paola Salute. Si sono esibiti, l’attore e cabarettista Dario Veca che ha fatto ridere tutti i presenti, il coro DoReMi insieme alla loro maestra Angela Romeo, che hanno incantato ed emozionato l’ intero nosocomio. Si è esibita Sofia Navetta con la sua incantevole voce e poi ancora Carola Prudenza, Chiara Pantaleo e Arianna Giancontieri. Una mattinata davvero speciale, apprezzata e condivisa dalla collettività, che ha lasciato anche gli organizzatori sorpresi del risultato.

AUTORE. Redazione