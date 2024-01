Al giorno d’oggi, aprire una nuova attività è sinonimo di coraggio: la crisi economica, l’incertezza e i costi alti di un’impresa fanno desistere moltissimi ma sono tanti i giovani che armati di una buona idea desiderano buttarsi nel mondo del business. Alla base del successo delle nuove aziende che si inseriscono sul mercato ci deve essere un buon prodotto o servizio ma il tutto non può funzionare senza una strategia di marketing efficace.

Ma quali sono le soluzioni migliori per promuoversi e farsi conoscere? Se un’attività che lavora a livello nazionale non può muoversi senza il web, le cose sono diverse quando si parla di un negozio locale. Stai pensando di aprire uno store tutto tuo nella tua città? Ecco i migliori piani local per far girare la voce più velocemente.

L’apertura di un nuovo business è richiede impegno strategico per catturare l’attenzione del pubblico e creare una base solida di clienti: il successo dipende in gran parte dai programmi di marketing adottati.

Crea un evento di lancio

Organizzare eventi di lancio è un modo efficace per coinvolgere la comunità locale e attirare il consenso dei media: può essere un’apertura ufficiale o un’inaugurazione con intrattenimento dal vivo, sconti esclusivi o omaggi per i primi consumatori. Invita giornalisti locali, blogger e personaggi celebri a partecipare, garantendo una copertura mediatica positiva e mirata. Fotografie e recensioni degli eventi possono essere successivamente utilizzate per sostenere la tua presenza online e offline.

Acquista gadget personalizzati

L’utilizzo di gadget personalizzati può essere una mossa vincente per promuovere la tua nuova apertura: regala ai clienti oggetti utili e di alta qualità, come penne, tazze o borse o block notes personalizzati con logo del tuo business perché non solo fungono da promemoria tangibile della tua apertura, ma sono anche un modo efficace per diffondere il logo nella quotidianità, facendolo girare sempre di più.

Scegliendoli online, su siti specializzati come GiftCampaign.it, potresti persino ottenere prezzi unitari davvero vantaggiosi, risparmiando notevolmente e avendo un ritorno a lungo termine che può aiutarti a far prosperare il tuo store.

Campagne pubblicitarie digital

Le piattaforme social offrono un’opportunità senza pari per connettersi con il pubblico: prima dell’apertura, creare una campagna di teaser su piattaforme come Facebook, Instagram e Twitter può suscitare curiosità e interesse. Utilizzare immagini accattivanti, video brevi e annunci misteriosi per stimolare l’anticipazione. Durante l’apertura, interagire attivamente con il pubblico attraverso live streaming, sondaggi e contenuti coinvolgenti per mantenere alto il focus.

Un’altra soluzione? Puoi promuoverti direttamente sui gruppi locali che mettono a disposizione uno spazio free per raccontare cosa si offre, i servizi e le attività fornite. Plus: potresti accordarti con i moderatori per offrire un codice sconto personalizzato ai membri del gruppo!

Collaborare con influencer nel settore può dare una spinta significativa alla visibilità del tuo nuovo business; i content creator hanno un pubblico consolidato e la loro approvazione può aumentare la credibilità del tuo marchio. Organizza eventi speciali per youtuber o blogger locali, offri loro un’anteprima esclusiva o invia campioni del tuo prodotto/servizio. Assicurati che condividano la loro esperienza online, amplificando così il messaggio della tua apertura.

Pensa ad un programma di fidelizzazione

Implementare programmi di fidelizzazione fin dall’inizio può aiutare a costruire relazioni a lungo termine con i consumatori. Offri sconti speciali o vantaggi esclusivi per i primi clienti e crea un programma di raccolta punti per incoraggiare la fedeltà; la loro soddisfazione è essenziale per il successo a lungo termine, e premiarla può generare un passaparola positivo.

Perché il marketing è fondamentale anche a livello local

Non devi pensare che il marketing sia qualcosa destinato solamente a imprese multinazionali o di grandi dimensioni, persino i piccoli negozi possono fare la differenza utilizzando strategie ad hoc e pensate su misura per il proprio target e territorio di riferimento.

La gente deve sapere che la tua attività esiste, quindi ti aiuta a creare consapevolezza intorno alla tua nuova apertura, informando la comunità locale sulla tua presenza, sui prodotti o servizi che offri e su cosa ti differenzia dalla concorrenza. Utilizzando varie tattiche, come campagne pubblicitarie, eventi promozionali o attività sui social media, puoi attirare l’attenzione del pubblico e creare un certo “rumor” intorno alla tua vetrina.

Sia che tu abbia scelto una piccola città o una grande metropoli, è essenziale distinguersi dalla concorrenza; puoi evidenziare i tuoi punti di forza, i valori del marchio e ciò che rende unica la tua attività. Gli sforzi costanti nel comunicare in modo trasparente e autentico possono rafforzare la percezione positiva del tuo business nella mente dei consumatori.

Come avrai capito, indipendentemente dal territorio in cui pensi di investire, devi sapere che non dimenticare questa tipologia di strategia può fare la differenza: anche in città di piccola o media dimensione usare i social, una tessera punti, fare pubblicità e regalare gadget è una mossa vincente che può supportare nel differenziarsi dalla concorrenza e affermarsi rapidamente; ti può aiutare a stabilire una base solida per il successo a lungo termine, attirando clienti, generando interesse e costruendo una reputazione positiva nel mercato locale.

AUTORE. Claudia Bianco