Straordinario successo di pubblico ieri a Partanna per la Notte Bianca organizzata tra piazza Falcone e Borsellino e corso Vittorio Emanuele, con ingresso libero. Una “Notte dei Musei e dei Sapori”, che ha compreso anche la visita ai musei e ai luoghi d’arte della città, con esibizioni musicali e degustazione di prodotti tipici, e il clou a mezzanotte con l’esibizione in piazza Falcone e Borsellino di Francesco Renga in concerto. L’amato e popolare cantautore italiano ha dato il via al lungo e importante elenco di esibizioni musicali a Partanna che nei giorni seguenti vedrà arrivare in città Fiorella Mannoia, Rocco Hunt e Tananai & band in concerto al teatro Lucio Dalla. Tra libri, musica, teatro e manifestazioni che mettono al centro le tipicità e le eccellenze belicine, è entrata così nel vivo la XX^ edizione di Artemusicultura, manifestazione che richiama annualmente pubblico da tutta la Sicilia.

