Ancora maltempo in Sicilia. Questa notte una violenta grandinata ha interessato gran parte del Belice e gli abitanti di Ribera hanno avuto un insolito bianco risveglio. Come testimoniato dalle foto, in alcuni punto del paese si sono accumulati anche 50 centimetri di grandine con parecchi disagi alla circolazione. Adesso inizia la conta dei danni alle coltivazioni dell’area interessata dalla straordinaria perturbazione. Un mese di novembre, quello che si appresta a finire, segnato da un forte maltempo che ha colpito violentemente la Sicilia e che, in più occasioni, ha dato vita a cicloni, trombe d’aria e alluvioni.

AUTORE. Redazione