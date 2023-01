ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolto, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, il passaggio di responsabilità del Raggruppamento “Sicilia” tra il Colonnello Michelangelo Genchi, Comandante del 6° Reggimento bersaglieri e il Colonnello Paolo Divizia, Comandante del 62° Reggimento fanteria. Durante le attività condotte sul territorio siciliano nel secondo semestre dello scorso anno gli uomini e le donne del Raggruppamento, a guida 6° Reggimento bersaglieri, hanno operato assiduamente in sette delle nove province siciliane in supporto alle Forze di Polizia, a presidio del territorio, garantendo la vigilanza di punti nevralgici quali tribunali, consolati, edifici religiosi, sedi istituzionali e centri per l’immigrazione. Le numerose attività di controllo del territorio, condotte a favore della collettività nei principali centri urbani, presso piazze, stazioni e aeroporti della Regione, hanno permesso di effettuare molteplici interventi di ordine pubblico quali soccorso a terzi, interventi per sventare tentativi di furto, aggressioni, nonché azioni in contrasto allo spaccio di stupefacenti.

