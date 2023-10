I consiglieri comunali di “Obiettivo Città” Enza Viola, Calogero Martire e Salvatore Stuppia hanno presentato una mozione al sindaco per sollecitare l’Amministrazione alla presentazione di progetti nell’ambito degli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali previsto dal programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2023-2027. I tre consiglieri, nella mozione, fanno presente che sono state approvate le disposizioni attuative per gli interventi di sviluppo rurale “Non Sigc” per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano strategico della Pac 2023-2027. Il bando di intervento specifico SDR07 Azione 1 Psr 2023-2027 prevede espressamente fondi per sistemare strade interpoderali: «Con questi fondi è possibile adeguare o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole – spiegano i tre consiglieri – oggi facciamo i conti con una viabilità che necessità di interventi urgenti e questi strumenti finanziari sono un’opportunità da non perdere».

AUTORE. Redazione