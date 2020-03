Il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano, Dott. Marcello Caradonna, avvisa la cittadinanza della chiusura traffico veicolare per riprese televisive nelle seguenti vie: Via Valle del Belice – via Autonomia Siciliana – viale Europa – via San Nicolò ai Mulini – via Certa.

A presentare la richiesta è stata la società THE NEW LIFE COMPANY di Roma che si sta occupando della produzione della serie TV “ANNA” di Niccolò Ammaniti. Le riprese avranno luogo nel periodo dal 06 marzo 2020 al 09 marzo 2020 ed interesseranno diverse vie della città di Castelvetrano.

Seguono i dettagli della ordinanza della P.M.

ISTITUIRE, nelle giornate di Giovedì 05 marzo 2020 e di Lunedì 09 marzo 2020:

a) dalle ore 06.00 alle ore 20.00, il divieto di sosta con rimozione forzata, e, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, il divieto di transito, per tutti i veicoli, con esclusione dei veicoli in dotazione alle Forze dell’Ordine e di quelli preposti al pubblico soccorso, nelle vie e nelle piazze di seguito elencate:

1) Via Valle del Belice (in entrambe le carreggiate), con relative piazzuole ad essa adiacenti, dalla S.P. 4 all’entrata dell’autolavaggio LAVAJET;

2) La strada perpendicolare la via Valle del Belice, priva di denominazione, in cui è ubicata la ditta Tecnometal s.r.l.

b) dalle ore 06.00 alle ore 24.00, il divieto di sosta con rimozione forzata, e, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, il divieto di transito,per tutti i veicoli, con esclusione dei veicoli in dotazione alle Forze dell’Ordine e di quelli preposti al pubblico soccorso, nelle vie e nelle piazze di seguito elencate:

1) Viale Autonomia Siciliana (in entrambe le carreggiate),da via Seggio alla rotatoria relativa all’intersezione con il Viale Europa, con relative piazzuole ad essa adiacenti;

2) Viale Europa (in entrambe le carreggiate), da via Seggio alla rotatoria relativa all’intersezione con il Viale Autonomia Siciliana, con relative piazzuole ad essa adiacenti;

3) Via San Nicolò ai Mulini (in entrambe le carreggiate), da via Caduti di Nassiriya all’intersezione con la via Contrada Stella, con relative piazzuole ad essa adiacenti;

4) Via Certa, da via San Nicolò ai Mulini all’intersezione con la via Contrada Stella

ISTITUIRE, dalle ore 06.00 della giornata di Sabato 07 marzo 2020 alle ore 20.00 della giornata di Lunedì 09 marzo 2020:

1) La chiusura di una carreggiata della via San Nicolò ai Mulini (e precisamente della carreggiata che da via Caduti di Nassiriya porta a via Certa), nel tratto compreso tra il Viale Autonomia Siciliana ed il Viale Europa;

2) Il doppio senso di circolazione nella carreggiata della via San Nicolò ai Mulini che da via Certa porta alla via Caduti di Nassiriya, nel tratto compreso tra il Viale Autonomia Siciliana ed il Viale Europa.

L’ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione di idonea segnaletica mobile, atta a rendere nota la predetta prescrizione agli utenti della strada.