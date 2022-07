ASCOLTA L'ARTICOLO

Divieto di transito assoluto con una sola eccezione: andare a piedi nelle proprie case. Il singolare cartello che recita “è consentito il transito pedonale ai residenti e/o dimoranti” è comparso all’inizio di via Vivaldi a Marinella di Selinunte. Il motivo del perché è stato istituito il divieto d’ingresso alla via è legato al fatto che è in corso un cedimento della strada. Un movimento franoso lento che fa scivolare il terreno verso via Marco Polo, così come risulta dagli accertamenti effettuati dagli Uffici tecnici comunali. Storia vecchia e non certo d’ora. Già qualche anno addietro, proprio in quella via, furono sistemati alcuni tubi innocenti per evitare l’ingresso delle macchine ma poi, misteriosamente, sono scomparsi. Ora il Comune ha collocato il segnale di divieto: non si potrà parcheggiare e nemmeno si potrà percorrere a piedi la via. Gli unici autorizzati sono i residenti e i dimoranti per raggiungere le proprie abitazioni. Per il resto la via Vivaldi è off limits.

