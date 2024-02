Accertato lo stato di grave dissesto della sp 89 Strada Errante, arteria di importante collegamento con diversi siti di carattere turistico, nonché con il canile comunale , situazione ulteriormente peggiorata dopo alcuni lavori edilizi per la condotta fognaria che hanno interessato il manto stradale, purtroppo non più ripristinato. Oltre al grave stato di sicurezza per la percorribilità si fa notare la presenza di numerose discariche abusive di rifiuti di ogni genere, probabili cause di gravi situazioni igienico-sanitarie. Il Circolo Crimiso attende una risposta chiara e circostanziata alla propria denuncia e confida in un pronto intervento degli organi competenti

AUTORE. Redazione