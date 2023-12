Oggi il gioco d’azzardo è conosciuto in quasi tutti i paesi del mondo. A Casinia è possibile trovare una varietà di video slot e altri giochi d’azzardo – per saperne di più sulla storia di Casinia e di altri casinò, vedere qui di seguito.

Informazioni di base

Casinia e altri casinò sono luoghi che offrono giochi d’azzardo come poker, roulette, blackjack, slot machine, ecc. La storia dei casinò risale a migliaia di anni fa ed è legata a diverse culture e civiltà.

Le prime menzioni di questi giochi risalgono all’antica Cina, intorno al terzo millennio a.C.. Esistevano già giochi popolari per denaro, tra cui i dadi. Più tardi, in Cina nacque il gioco “Tsa Tsy”, basato sul principio della selezione delle palline da un tamburo rotante. Anche nell’antica Roma si tenevano corse di bighe, sulle quali si potevano fare scommesse.

Tuttavia, i casinò moderni sono apparsi più tardi, e la fonte del loro sviluppo sono state le sale da gioco specifiche chiamate saloon, che sono emerse negli Stati Uniti durante la corsa all’oro del XIX secolo. A quel tempo, negli Stati Uniti occidentali, molte persone sognavano di diventare ricche, quindi giocavano a carte e ad altri giochi d’azzardo in locali speciali. I saloon offrivano non solo l’opportunità di giocare d’azzardo, ma anche di bere, parlare e guardare spettacoli.

Ben presto, con lo sviluppo delle navi a vapore e delle ferrovie, i saloon si diffusero in quasi tutta l’America. Il Grand Canyon del Mississippi e i confini di New Orleans erano i luoghi più famosi per il gioco d’azzardo. Fu durante le vacanze sui battelli a vapore che molti americani conobbero le slot machine e i giochi di carte. Le carte erano particolarmente popolari e sulla loro scia nacquero molte nuove varietà di giochi come il poker, il blackjack e altri.

Ma, naturalmente, le autorità non rimasero fuori dal giro. Ben presto i proprietari degli stabilimenti furono costretti a spostarsi da uno Stato all’altro per evitare sanzioni. Tuttavia, questo non fermò il gioco d’azzardo e nel 1931 il Nevada approvò una legge che lo permetteva. Ben presto a Las Vegas cominciarono a sorgere i più grandi casinò, che oggi sono un simbolo della città.

Con il progredire della tecnologia, i casinò hanno iniziato a spostarsi nella sfera online. Nel 1994 sono stati creati i primi casinò su Internet, che hanno permesso alle persone di giocare d’azzardo direttamente da casa. Questo ha dato un nuovo impulso all’industria e ha reso il gioco d’azzardo accessibile a più persone. Oggi, i casinò online come Casinia sono una delle forme di intrattenimento più popolari su Internet.

Storia delle slot machine

La storia delle slot machine, o slot, risale alla fine del XIX secolo. La prima slot machine, nota come Liberty Bell, fu inventata nel 1887 negli Stati Uniti da Charles Faye. Egli creò questa macchina come divertimento per i bar e i saloon.

Le prime slot erano meccaniche e dovevano essere attivate tirando una leva. La slot machine consisteva in tre rulli rotanti con immagini e una fessura per le monete. Se il giocatore otteneva una combinazione di immagini, vinceva un premio in denaro.

All’inizio, tuttavia, le ricompense finanziarie non erano automatiche: venivano distribuite manualmente dal proprietario del locale. Nel 1898, Charles Fay sviluppò una macchina “Liberty Bell” in metallo, che distribuiva già le vincite sotto forma di monete. La “Liberty Bell” era nota per il suo simbolo di libertà ed era molto popolare tra i giocatori.

All’inizio del XX secolo, i produttori di slot machine iniziarono a introdurre diverse innovazioni. Una di queste innovazioni fu la macchina Mills Liberty Bell, creata da Herbert Mills nel 1907. Questo automa offriva una meccanica migliorata e opzioni di scommessa.

Con il tempo, le macchine sono diventate elettriche, consentendo giochi più complessi e jackpot più grandi. Nel 1963 fu creata la prima slot machine elettromeccanica. Con lo sviluppo di Internet e della tecnologia, le slot machine sono diventate disponibili online su Casinia.

AUTORE. Claudia Bianco