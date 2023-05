Verterà sui temi sicurezza e vendita di alcolici nei locali delle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola la riunione che giovedì mattina ha convocato in Comune a Campobello di Mazara il sindaco Giuseppe Castiglione per incontrare titolari e gestori dei locali. L’incontro si è reso necessario dopo che il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo la mezzanotte, limite anticipato alle ore 22 per esercizi di vendita e somministrazione di prodotti gastronomici, botteghe, supermercati, panifici, distributori automatici. La questione sicurezza rimane una priorità. Una settimana addietro è scoppiata la prima rissa tra giovani in via Dalla Chiesa a Tre Fontane. Ma nella frazione si sono susseguiti anche diversi furti in abitazioni private. Per la questione vendita di alcolici e locali notturni la questione è più complessa. Perché mancano i controlli lunghe le vie attorno al centro di Tre Fontane dove i giovani parcheggiano le auto con i bagagliai pieni di birra e superalcolici. Insomma bar fai-da-te che nessuno controlla.