ASCOLTA L'ARTICOLO

Creare un’associazione unica di produttori nel Belice e blocco della raccolta delle olive da mensa per due giorni. È questo quanto hanno stabilito gli imprenditori agricoli che oggi pomeriggio si sono ritrovati presso l’area attrezzata diga Trinità per la manifestazione spontanea che segue quella di Sciacca di qualche giorno addietro. Il motivo dell’assemblea è il prezzo per le olive da mensa determinato dai grandi imprenditori che l’acquistano sul territorio. All’assemblea erano presenti i sindaci Giuseppe Castiglione (Campobello di Mazara), Enzo Alfano (Castelvetrano) e Nicola Catania (Partanna).

Un prezzo al ribasso (anche per le olive da olio) che ha mosso la rabbia degli agricoltori: «È un prezzo che ci mortifica – hanno detto gli agricoltori – che non ci consente di coprire nemmeno i costi sostenuti durante l’anno». Una rappresentanza degli agricoltori, accompagnata dai sindaci del comprensorio, si recherà dal Prefetto di Trapani per chiedere di intervenire presso la Camera di Commercio, che possa, a sua volta, sentire le parti in causa (venditori e acquirenti) per avere almeno garantito un prezzo minimo di mercato applicato. Sabato pomeriggio (spiazzale di fronte Belicittà) gli agricoltori si sono dati un nuovo appuntamento per conoscere i risultati dell’incontro col Prefetto.

AUTORE. Max Firreri