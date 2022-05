ASCOLTA L'ARTICOLO

Il nuovo Registro delle Opposizioni permetterà di non ricevere più le chiamate indesiderate anche sui cellulari. A partire dal 31 luglio, infatti, sarà possibile richiedere di non ricevere più telefonate commerciali anche sui telefoni mobili. Lo prevede il regolamento contenuto nel decreto firmato il 27 gennaio dal presidente della Repubblica e che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Il nuovo registro delle opposizioni potrà comprendere tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, indipendentemente se siano o meno presenti negli elenchi telefonici pubblici. Stop anche alle chiamate effettuate con modalità automatizzate.

L’iscrizione al nuovo registro consentirà di annullare tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di telemarketing e sancirà il divieto di cessione a terzi dei dati personali. Gli operatori saranno obbligati a consultare il nuovo registro delle opposizioni prima di cominciare una campagna pubblicitaria. Previste sanzioni fino a 20 milioni di euro per le aziende di telemarketing che non rispetteranno il nuovo decreto.

