C’è un’altra pagina da leggere nella storia infinita dell’ingarbugliata questione del trasferimento dei reparti di Pediatria e Ostetricia-Ginecologia da Mazara del Vallo a Castelvetrano e poi da Castelvetrano a Mazara. La notizia fresca è questa: siccome venerdì si dovrà attivare il Punto nascita di Mazara del Vallo, le partorienti dovranno essere ricoverate presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e, quindi, non più a Castelvetrano. La disposizione, con data di oggi, è stata firmata sempre il Direttore del Dipartimento materno-infantile Peppino Clemente e il Direttore sanitario Gioacchino Oddo. Il “Paolo Borsellino” di Marsala è, comunque, “Covid hospital”: «Preferiscono portare le partorienti in un ospedale Covid pur di scippare tutto a Castelvetrano, senza alcuna vergogna», commenta il Vice Presidente del Comitato “Orgoglio castelvetranese”, Franco Messina. Sino a questo momento il Punto nascita di Castelvetrano ha continuato a funzionare, accogliendo, altresì, anche le partorienti provenienti da Mazara del Vallo. Ora c’è una nuova disposizione: i ricoveri devono avvenire a Marsala e non più a Castelvetrano. È l’ennesima disposizione per declassare davvero l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano?