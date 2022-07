ASCOLTA L'ARTICOLO

Da oggi fino al prossimo 10 settembre, sono sospesi i lavori in tutti i cantieri edili nel territorio delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte. Vista la vocazione turistica del Comune di Castelvetrano, il Sindaco Enzo Alfano ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente i lavori edili, firmando un’apposita ordinanza (n.d.R. n.33 del 28/06/2022), per facilitare la circolazione lungo le principali vie di accesso alle zone balneari, durante tutto il periodo estivo. Fanno eccezione i cantieri relativi a lavori pubblici e a quelli spettanti il superbonus 110, che potranno essere attivi dalle ore 08.00 alle 17.00. Riguardo questi ultimi, sarà necessario dare comunicazione all’Amministrazione Comunale del perdurare dei lavori, mediante la certificazione di un tecnico abilitato. La sospensione dei lavori nei cantieri comporta inoltre l’obbligo di lasciare libere da eventuali materiali di risulta le porzioni di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc.) eventualmente occupate per attività edilizie o di altra natura, e di restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso.

