Niente più interventi edilizi liberi nel centro storico storico di Castelvetrano. Il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato, all’unanimità, la proposta di cancellare il comma 3.4 dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale. Proprio a quel comma (ora cancellato) consentiva l’intervento edilizio diretto nei lotti liberi della zona A2 con l’indice di fabbricazione di 5 mc per ogni mq di superficie. In sintesi, veniva consentita nuova edificazione nei lotti liberi del centro storico, senza alcun vincolo e in assenza di piani particolareggiati riguardanti quella zona, in aperta contraddizione con quanto previsto dalla legge urbanistica regionale e dalle leggi urbanistiche nazionali.