Stefania Auci torna a Castelvetrano per presentare i suoi libri. Un occasione per incontrare la straordinaria scrittrice siciliana, che ha conquistato un grande successo, avendo venduto più di 650 mila copie con i suoi ultimi due libri, tradotti in ben 32 lingue diverse.

L’appuntamento, promosso dalla Mondadori Point di Castelvetrano, è fissato per giovedì 9 dicembre alle ore 17:30 presso il Circolo della Gioventù di Castelvetrano. Oltre all’autrice di “L’inverno dei Leoni” e “I Leoni di Sicilia” saranno presenti Daniela Sciabbarrasi, responsabile della Mondadori Point, lo storico Francesco Melia, il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano e l’assessore alla Cultura, Graziella Zizzo. Ingresso libero con super green pass nel rispeto delle norme anticovid previa prenotazione presso la sede Mondadori Point in Piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia, 21

AUTORE. Redazione