L’ultimo autobus che dalla stazione ferroviaria di Castelvetrano raggiunge le frazioni estive di Triscina e Marinella di Selinunte parte alle ore 17,30 e chi, col treno arriva da Palermo dopo quell’orario e deve raggiungere coi mezzi pubblici le frazioni, può affidarsi alla buona volontà dei cittadini disponibili a dare un passaggio. A segnalare ciò a CastelvetranoSelinunte.it è stato Giovanni Impallari, testimone oculare di un fatto che non fa certamente bene al turismo. «Una coppia di turisti mi ha fermato davanti la stazione chiedendomi indicazioni per arrivare a Selinunte. Non erano ancora le ore 18 e l’ultima corsa del pullman urbano era alle 17,30. Così mi sono trovato spiazzato».

Seppur dalle nostre parti il treno è considerato un mezzo pubblico poco utilizzato, ci sono turisti che si muovono a bordo delle carrozze. Però, come succede a Castelvetrano o Campobello di Mazara (dove non c’è neanche il servizio di pullman urbano), per raggiungere le località balneari dovrebbero utilizzare altri mezzi su gomma, preferibilmente con coincidenze d’orari. Invece, come nel caso dei turisti arrivati alla stazione di Castelvetrano, si è presentato il disagio. «La stagione balneare è alle porte, mi auguro che in vista dell’estate l’Amministrazione Comunale possa prendere dei provvedimenti e potenziare adeguatamente il servizio di collegamento con le frazioni balneari al fine di evitare disagi ai turisti, alla cittadinanza tutta, nonché alle attività commerciali che hanno investito in quelle zone», ha concluso Impallari.

AUTORE. Giacomo Moceri