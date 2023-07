ASCOLTA L'ARTICOLO

Si rinnova l’appuntamento con il mercatino estivo a Triscina di Selinunte. Questa sera, 24 luglio è confermato l’appuntamento presso la circonvallazione della borgata. Gli operatori commerciali sono pronti per accogliere turisti e residenti. Non è invece ancora partito il servizio a Marinella di Selinunte dove è necessario un intervento del Comune per il ripristino del servizio di illuminazione pubblica per garantire il mercatino serale.

AUTORE. Redazione